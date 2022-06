Milano, 14 giu. (askanews) – “Nella battaglia in Donbass, una delle più brutali della storia militare in Europa e per l’Europa, l’esercito ucraino tatticamente ancora batte la Russia”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ribadendo agli alleati la richiesta di continuare a fornire armi agli ucraini per difendersi.