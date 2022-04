Ucraina: Zelensky, 'bisogna privare macchina da guerra russa della possibilità di agire'**

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – Le nazioni "devono fare di tutto per costringere la Russia a cercare la pace. Devono fare di tutto per costringere i militari russi e i loro comandanti a rispondere per tutti i crimini che hanno commesso contro gli ucraini.

Ci vogliono sanzioni contro tutte le banche russe, ci vuole l'embargo totale sul petrolio contro la Russia. Bisogna privare la macchina da guerra russa della possibilità di agire". Ad affermarlo è il presidente dell'Ucraina Zelensky in un video diffuso su Telegram in occasione della manifestazione in corso a Varsavia a sostegno dell'Ucraina.

"Bisogna fornire all'Ucraina tutto l'aiuto necessario -aggiunge Zelensky-Abbiamo chiesto le armi, l'aiuto finanziario, l'aiuto per i profughi ucraini, 10 milioni di persone che la Russia ha privato della loro casa.

Il mondo democratico ha la forza di aiutare, e il coraggio ucraino merita il rispetto. Convincete i vostri politici, state con l'Ucraina! State con la libertà! State con il coraggio!", conclude il premier.