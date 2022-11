Ucraina, Zelensky: blackout per oltre sei milioni di persone

Kiev, 26 nov. (askanews) - "A partire da questa sera, continuano i blackout nella maggior parte delle regioni e a Kiev. In totale, più di sei milioni di abbonati. Per favore, è necessario consumare elettricità con parsimonia in tutte le regioni, come prima. Se non si verifica un'interruzione di...

Kiev, 26 nov. (askanews) – “A partire da questa sera, continuano i blackout nella maggior parte delle regioni e a Kiev. In totale, più di sei milioni di abbonati. Per favore, è necessario consumare elettricità con parsimonia in tutte le regioni, come prima. Se non si verifica un’interruzione di corrente, non significa che i problemi siano già stati risolti”. E’ l’appello lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Anche i punti di continuità sono stati distribuiti in tutto il paese.

Ma so che, purtroppo – aggiunge – non in tutte le città il governo locale ha fatto un buon lavoro. In particolare, ci sono molte lamentele a Kiev. Mi aspetto un lavoro di migliore qualità dall’ufficio del sindaco. In totale, ora abbiamo più di 4.000 punti nel paese ed è responsabilità di ogni leader locale garantire che tutto ciò che dovrebbe essere presente per le persone funzioni davvero”.

“Grazie – ha concluso – a tutti coloro che lavorano per l’Ucraina e gli ucraini! A tutti coloro che riportano calore, acqua, elettricità e comunicazioni alle persone”.