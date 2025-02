Kiev, 24 feb. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede una pace duratura e sostenibile in Ucraina quest’anno, nel discorso pronunciato in occasione del terzo anniversario dell’invasione russa. “Putin non ci darà questa pace come un regalo, non la darà in cambio di qualcosa. Dobbiamo raggiungere la pace attraverso la forza, la saggezza e l’unità, attraverso la nostra cooperazione con voi” ha detto.