Zelensky a chiesto esplicitamente alla Russia colloqui di pace senza indugio: Mosca frena e chiede prima il testo di un trattato.

Ventiquattro giorni dopo l’invasione di Mosca in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky si è rivolto direttamente al suo omologo russo chiedendo colloqui di pace per “ripristinare l’integrità territoriale e la giustizia per l’Ucraina”.

Zelensky chiede colloqui di pace

In un nuovo videomessaggio condiviso sui social network, il leader ha infatti annunciato che “è tempo di incontrarsi e parlare“. Questa, ha continuato, sarebbe l’unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori. Altrimenti le sue perdite saranno tali che il Paese impiegherà diverse generazioni per riprendersi. Zelensky si era già detto disponibile ad un incontro con Putin ma non lo aveva mai chiesto esplicitamente.

Da parte sua, Mosca ha fatto sapere tramite il capo negoziatore Medisnky di voler parlare di un faccia a faccia solo dopo aver scritto il testo di un trattato siglato dai ministri degli Esteri e approvato dai rispettivi governi.

Zelensky: “Mosca blocca aiuti a città assediate”

Il presidente ucraino ha aggiunto che 180 mila persone sono state salvate attraverso i corridoi umanitari (ieri ce ne sono stati sette, sei nella regione di Sumy e uno nella regione di Donetsk) e accusato Mosca di bloccare la fornitura di aiuti alle città assediate nella maggior parte delle aree. Ha infine confermato che 130 persone sono state finora salvate dal teatro bombardato di Mariupol e che lo operazioni di soccorso stanno proseguendo.