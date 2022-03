Ucraina, Zelensky con i suoi discorsi ha già vinto una guerra: quella mediatica

La guerra mediatica tra Russia e Ucraina l'ha vinta Zelensky. I suoi discorsi hanno convinto il mondo intero.

Il presidente dell’Ucraina Zelensky sta diventano famoso in tutto il mondo per i suoi discorsi. La strategia comunicativa del leader ucraino gli ha permesso di vincere la guerra mediatica contro la Russia ed aumentare i suoi consensi in quasi tutti la comunità internazionale.

I discorsi di Zelensky, presidente dell’Ucraina

Zelensky è diventato un vero e proprio eroe e non solo per la il suo patriottismo e per la resistenza armata contro le truppe russe. Il mondo intero è sempre più affascinato dal presidente ucraino. Questo è ovviamente merito dei suoi discorsi da remoto nei vari parlamenti delle più importanti potenze Occidentali. Dagli Stati dell’Unione Europea al Regno Unito, fino ad arrivare agli Stati Uniti d’America, Zelensky adatta la propria strategia comunicativa ad ogni contesto per portare dalla sua parte gli ascoltatori.

La strategie di Zelensky che ha convinto il mondo

La tecnica più utilizzata è quella di paragonare situazioni drammatiche che hanno vissuto in passato gli Stati a quella attuale che sta vivendo l’Ucraina. Spesso Zelensky ha utilizzato similitudini discutibili, come il paragone tra la guerra in Ucraina e l’olocausto, ma in altri casi ogni strategia ha funzionato. Ad ogni modo, il presidente dell’Ucraina è riuscito a far passare il suo messaggio ottenendo quasi sempre ciò che desiderava.

Non è un mistero che l’Ucraina abbia ricevuto aiuti militari che hanno quasi superato il miliardo di dollari se si pensa al supporto statunitense. Un altro aspetto fondamentale che vede in Zelensky il vincitore di questa guerra mediatica è anche il fatto che il mondo intero ha riconosciuto la Russia come nemico comune.

Chi c’è dietro il presidente dell’Ucraina?

Si apprende da Il Post che Kathleen Hall Jamieson, esperta di comunicazione alla University of Pennsylvania, ha definito lo stile comunicativo di Zelensky “evocativo dal punto di vista visivo e molto teatrale“.

È noto infatti che il presidente dell’Ucraina, prima di ricoprire l’attuale carica, di professione faceva l’attore ed era molto stimato nel suo Paese. Dietro il lavoro di Zelensky, inoltre, vi è anche un gruppo di persone, tra cui Andriy Yermak, amico e braccio destro del presidente che decide tutte le strategie comunicative.