Ucraina: Zelensky, 'dopo vittoria non ci sarà spazio per chi ha saccheggiato il Paese'

Ucraina: Zelensky, 'dopo vittoria non ci sarà spazio per chi ha s...

Ucraina: Zelensky, 'dopo vittoria non ci sarà spazio per chi ha s...

Kiev, 2 set. (Adnkronos) - "Dopo la vittoria, l’Ucraina sarà diversa. I confini saranno gli stessi, resterà la democrazia ruggente e, come sempre, la libertà sarà una delle più grandi d'Europa, ma non ci sarà posto per coloro che hanno sacche...