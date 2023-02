Home > Askanews > Ucraina, Zelensky: Europa nostra casa, Russia non la distruggerà Ucraina, Zelensky: Europa nostra casa, Russia non la distruggerà

Roma, 9 feb. (askanews) – “Per l’Ucraina l’Europa è la nostra casa, questo è il nostro percorso per tornare a casa. Sono qui davanti a voi per difendere la casa del nostro popolo, di tutti gli ucraini di ogni età, fede religiosa, estrazione sociale, tutti gli ucraini godono di questo retaggio comune, dello stile di vita europeo che qualcuno sta cercando di annichilire con una guerra totale, perché dopo aver distrutto il modello ucraino vogliono distruggere il modello europeo in quanto tale e noi non lo consetiremo”. Lo ha detto il presidente ucraino Voldymyr Zelensky parlando all’Europarlamento.

