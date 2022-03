Ucraina, Zelensky: Gerusalemme (forse) posto giusto per la pace

Roma, 21 mar. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto nella notte che Gerusalemme sarebbe il “posto giusto per trovare la pace” e si è detto riconoscente per gli sforzi del primo ministro israeliano Naftali Bennett “tesi a trovare un modo di negoziare con la Russia”.

“Ovviamente Israele ha i propri interessi, una strategia per proteggere i suoi cittadini. Lo capiamo. Il primo ministro israeliano Naftali Bennett sta cercando di trovare un modo per un negoziato con la Russia e gli siamo grati per tutti i suoi sforzi, affinché prima o poi si possa avviare il dialogo con la Russia.

Forse a Gerusalemme”.

(FONTE PRESIDENZA UCRAINA)