Ucraina, Zelensky ha incontrato a Kiev il segretario di Stato Usa Antony Blinken

Kiev, 6 set. (askanews) – Nel giorno del devastante attacco russo sulla cittadina di Konstantinovka, nella regione di Donetsk in Ucraina, con un potentissimo missile che ha causato almeno 16 morti accertati, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto a Kiev il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken in visita a sopresa per annunciare nuovi aiuti americani all’Ucraina per un miliardo di dollari.

“Il Presidente Biden – ha detto Blinken – mi ha chiesto di ribadire con forza il nostro sostegno per garantire che stiamo massimizzando gli sforzi e che altri Paesi stanno facendo il loro meglio per la controffensiva e per aiutare l’Ucraina a costruire una forza per il futuro che possa difendere e, soprattutto, scoraggiare qualsiasi futura aggressione”.

Dal canto suo il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha commentato che i piani degli Stati Uniti di continuare a sostenere l’Ucraina “in stato di guerra” e di guidarla “fino all’ultimo ucraino” non potranno “influenzare” il corso di quella che Mosca definisce operazione speciale, ovvero l’invasione russa dell’Ucraina.

Peskov ha inoltre commentato le informazioni sullo svolgimento di esercitazioni dell’Armenia e degli Stati Uniti che secondo lui “destano preoccupazione” affermando che Mosca analizzerà approfonditamente la situazione.