Ucraina, Zelensky: ho avuto una bella conversazione con Trump

Kiev, 9 mag. (askanews) – “Ho avuto una bella conversazione con il presidente Trump. Congratulazioni al nostro popolo per il Giorno della Vittoria in Europa, la vittoria sul nazismo. Abbiamo accolto con favore la ratifica da parte della Verkhovna Rada dell’Accordo di partenariato economico, un documento davvero storico che apre molte nuove opportunità di cooperazione”.

Così in un messaggio su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Abbiamo discusso della necessità di ulteriori sforzi per raggiungere la pace, comprese le misure specifiche che potrebbero essere adottate. Il presidente Trump mi ha chiesto della situazione sul campo di battaglia e io gli ho fornito un breve resoconto. Ha inoltre riferito che l’Ucraina è pronta per un cessate il fuoco di 30 giorni a partire da oggi. Ci aspettiamo che la Russia accetti questa proposta. Ho anche confermato che l’Ucraina è pronta a negoziare in qualsiasi formato. Ma per fare questo, la Russia deve dimostrare la serietà delle sue intenzioni di porre fine alla guerra, a partire da un cessate il fuoco completo e incondizionato”.

Quindi Zelensky aggiunge: “Il presidente Trump ha confermato di voler porre fine a questa guerra, di essere pronto ad aiutare e di sostenere la necessità di un cessate il fuoco. Ci siamo accordati per ulteriori contatti”.