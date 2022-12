Ucraina, Zelensky in Donbass vicino alla linea del fronte

Roma, 6 dic. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato Sloviansk, nel Donbass ucraino, a una quarantina di chilometri da Bakhmut, il principale fronte di battaglia della regione. In un video diffuso sui social appare in piedi accanto a un grande cartello con i colori blu e ...

Roma, 6 dic. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato Sloviansk, nel Donbass ucraino, a una quarantina di chilometri da Bakhmut, il principale fronte di battaglia della regione. In un video diffuso sui social appare in piedi accanto a un grande cartello con i colori blu e giallo dell’Ucraina che riporta il nome della città di Sloviansk e invita a un momento di silenzio per commemorare i soldati ucraini uccisi in occasione della Giornata delle Forze Armate.