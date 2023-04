Ucraina, Zelensky in Polonia

Varsavia, 5 apr. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Polonia in visita ufficiale nella capitale Varsavia. A renderlo noto il consigliere per la politica estera polacca Marcin Przydacz all'emittente TVN24. Zelensky avrà colloqui con alti funzionari ...

Varsavia, 5 apr. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Polonia in visita ufficiale nella capitale Varsavia. A renderlo noto il consigliere per la politica estera polacca Marcin Przydacz all'emittente TVN24.

Zelensky avrà colloqui con alti funzionari polacchi e per incontrare i rifugiati ucraini che hanno trovato rifugio in Polonia. Il presidente ucraino dovrebbe inoltre incontrare il presidente polacco Andrzej Duda e il primo ministro Mateusz Morawiecki. In serata, Zelensky e Duda intendono incontrare nel Castello Reale di Varsavia i cittadini ucraini che hanno trovato rifugio in Polonia dall'inizio della guerra con la Russia. Entrambi i capi di Stato terranno dei discorsi.

Da quando la Russia ha invaso l?ucraina Zelensky ha viaggiato all'estero solo molto raramente. A febbraio ha visitato Londra, Parigi e Bruxelles. Il primo viaggio internazionale di Zelensky è stato negli Stati Uniti, seguito dalla Polonia – entrambi a dicembre.

Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), la Polonia ha accolto circa 1,6 milioni di rifugiati di guerra dalla vicina Ucraina. Dall'inizio della guerra, gran parte del sostegno ai rifugiati è stato fornito da iniziative di cittadini e privati.

La Polonia, membro dell'Unione europea e della NATO, ha anche ripetutamente chiesto aiuti militari occidentali per l'Ucraina.

Varsavia ha esercitato pressioni a lungo termine su Berlino per la consegna di carri armati Leopard 2. Inoltre, la Polonia ha svolto un'importante funzione di hub logistico per il supporto militare dell'Occidente.