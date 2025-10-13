Home > Askanews > Ucraina, Zelensky: incontro Trump a Washington in settimana

Ucraina, Zelensky: incontro Trump a Washington in settimana

Kiev, 13 ott. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che si recherà a Washington questa settimana per incontrare l’omologo statunitense Donald Trump. “Incontrerò il presidente Trump a Washington questa settimana”, ha dichiarato Zelensky oggi in una conferenza stampa a Kiev insieme all’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Kaja Kallas aggiungendo che diversi funzionari di Kiev sono già partiti per Washington, aggiungendo che “ci saranno diversi incontri”.

di Pubblicato il