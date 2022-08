Ucraina, Zelensky interviene a conferenza donatori in Danimarca

Christiansborg, 11 ago. (askanews) – Al via la conferenza di Christiansborg dei donatori per l’Ucraina a Copenaghen. Sono 26 i paesi rappresentati, l’obiettivo della conferenza è rafforzare la cooperazione tra l’Ucraina e un certo numero di paesi principalmente dell’Europa settentrionale e orientale per trovare il modo migliore di sostenere il Paese nella difesa contro la brutale invasione russa. Ad aprire i lavori il saluto in videoconferenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Spero che qui oggi possiamo concordare nuovi contributi e ovviamente la Danimarca è pronta a fare la sua parte. Possiamo annunciare un nuovo contributo da 110 milioni di euro per armi, attrezzature e addestramento” ha detto la premier danese Mette Frederiksen.

“Io spero che tutti ci metteremo le mani in tasca, considerare cosa possiamo fare per l’Ucraina e contribuire a dare un segnale a tutto il mono per dire che la brutalità non vince” ha aggiunto il segretario di Stato britannico alla Difesa Ben Wallace.