Ucraina, Zelensky: "La Russia si prepara a un altro anno di guerra"

Roma, 17 dic. (askanews) – Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia sta preparando “un altro anno di guerra” nel 2026, mentre domani il presidente ucraino parteciperà in presenza al Consiglio europeo a Bruxelles, che dovrà decidere tra l’altro sul finanziamento a Kiev, con l’eventuale utilizzo degli asset russi congelati.

“Oggi abbiamo sentito un altro segnale da Mosca, che si sta preparando a fare del prossimo anno un anno di guerra.

E questi segnali non sono solo per noi. È importante che i nostri partner lo capiscano, ed è importante che non solo lo capiscano, ma che reagiscano anche, compresi i nostri partner negli Stati Uniti d’America, che spesso affermano che la Russia vorrebbe porre fine alla guerra. Ma dalla Russia sentiamo una retorica completamente diversa, segnali diversi, compresi ordini ufficiali al loro esercito”, ha dichiarato Zelensky nel suo consueto video serale diffuso via Telegram.