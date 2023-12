Ucraina: Zelensky, 'Mosca spera nel crollo dell'unità dell'Occidente'

Kiev, 6 dic. (Adnkronos) - "La Russia spera solo in una cosa: che l'anno prossimo l'unità dell'Occidente crolli e crede che l'America e l'Europa si mostreranno deboli e non manterranno il sostegno all'Ucraina al giusto livello". Lo ha detto il president...

Kiev, 6 dic. (Adnkronos) – "La Russia spera solo in una cosa: che l'anno prossimo l'unità dell'Occidente crolli e crede che l'America e l'Europa si mostreranno deboli e non manterranno il sostegno all'Ucraina al giusto livello". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando in collegamento video ai leader del G7 e affermando la necessità di mantenere il consolidamento e il sostegno dei popoli e degli stati la cui libertà "gli aggressori cercheranno di distruggere l'anno prossimo".

Secondo Zelensky, un ulteriore e sistematico sostegno militare a Kiev consentirà all’esercito ucraino di garantire una controffensiva di successo. "I nostri soldati resistono ai colpi e Putin non ha vinto una sola operazione quest'anno. Manteniamo importanti teste di ponte in diverse direzioni del fronte e ci stiamo preparando per i prossimi passi. Esiste una strategia d'azione realistica, e sono i nostri sforzi ucraini, con il vostro sostegno, ciò può garantire il successo dell’Ucraina sul territorio".

Inoltre, ha ricordato Zelenskyj, "la decisione dell'Ue di avviare i negoziati per l'adesione dell'Ucraina è per noi un'energia potente, l'energia dell'unità". "Dobbiamo vincere questa battaglia per motivare il nostro popolo", ha sottolineato.