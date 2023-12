Ucraina: Zelensky, 'necessaria maggiore mobilitazione'

Kiev, 2 dic. (Adnkronos) – il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che è necessaria una maggiore mobilitazione per una svolta strategica incentrata sulla difesa a seguito di una controffensiva poco brillante nelle regioni meridionali dell'Ucraina. “Bisogna fare tutto il necessario per il nostro Stato e per le nostre brigate, fra cui cambiamenti nella mobilitazione”, ha detto Zelensky.

Il mese scorso, la Bbc riportando dati ufficiali dell’Ue, ha rivelato che 650.000 uomini ucraini in età da combattimento sono fuggiti dall’Ucraina e hanno ottenuto la residenza in Europa. Si ritiene che la cifra reale sia molto più elevata perché molti rifugiati non sono ufficialmente registrati nella Ue o potrebbero essere fuggiti verso altre destinazioni come gli Stati Uniti o il Canada.

"Tutti in Ucraina comprendono che sono necessari cambiamenti in questo settore", ha sottolineato Zelensky. Secondo la legge marziale ucraina, ai cittadini maschi di età compresa tra i 18 e i 60 anni è generalmente vietato lasciare il paese, salvo eccezioni per motivi medici, educativi e aziendali.