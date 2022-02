Ucraina, Zelensky: negoziati ovunque ma non in Bielorussia

Kiev, 27 feb. (askanews) – “Certo che vogliamo la pace, vogliamo un incontro, l’abbiamo proposto (..) ma non in un Paese dove volano i missili”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymir Zelensky in un messaggio video ai bielorussi. “Al momento diciamo no a Minsk, altre

città possono essere il luogo in cui incontrarsi”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymir Zelensky in un messaggio video ai bielorussi.

Una delegazione russa è arrivata a Gomel, in Bielorussia, non a Minsk come inizialmente proposto dal Cremlino, ma non è chiaro se questa possa essere un’opzione accettabile agli ucraini.

Zelensky ha citato Varsavia, Bratislava, Budapest, Istanbul, Baku, “abbiamo proposto tutto questo alla Russia”.