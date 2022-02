Ucraina, Zelensky: “Non rinunceremo alla nostra libertà”

Kiev, 24 feb. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con la Russia in un discorso alla nazione pronunciato dopo l’inizio dell’offensiva militare russa.

“Questa mattina, cari cittadini, questa mattina sarà ricordata dalla storia, ma questa storia è diversa. Sia per il nostro Paese che per la Russia. Abbiamo interrotto le relazioni diplomatiche con la Russia. L’Ucraina si sta difendendo e non rinuncerà alla sua libertà, non importa cosa pensi Mosca.

Per gli ucraini, l’indipendenza e il diritto di vivere sul proprio territorio in base alla loro volontà è il valore più grande”.

(fonte immagini: Presidenza Ucraina)