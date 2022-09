New York, 22 set. (Adnkronos) – Le Nazioni Unite puniscano la Russia "privandole del diritto di veto" in Consiglio di Sicurezza. E' una delle richieste che il Presidente Zelensky, in un videomessaggio trasmesso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha avanzato ai leader raccolti a New York per i lavori dell'Unga.