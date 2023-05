Home > Askanews > Ucraina, Zelensky paragona la Russia alla Germania nazista Ucraina, Zelensky paragona la Russia alla Germania nazista

Roma, 8 mag. (askanews) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha paragonato la Russia alla Germania nazista in un messaggio in cui annuncia di aver presentato un disegno di legge per anticipare all’8 maggio il Giorno del ricordo e della vittoria sul nazismo, cerimonia che in Russia e in molti altri Paesi dell’Est si tiene il 9 maggio. “Tutti i mali antichi che la Russia moderna sta riportando indietro saranno sconfitti come il nazismo fu sconfitto (…) La nostra vittoria sarà la risposta a tutto questo, la vittoria dell’Ucraina e del mondo libero”, ha affermato Zelensky in una video dichiarazione, facendo riferimento ad aggressioni, annessioni, occupazioni e deportazioni. Il presidente ucraino ha annunciato inoltre di avere “presentato un disegno di legge, proponendo che l’8 maggio sia il Giorno del ricordo e della vittoria sul nazismo nella Seconda guerra mondiale (1939-1945), sottolineando che Kiev non permetterà “bugie”, come se la vittoria fosse avvenuta senza la partecipazione di qualche paese o nazione.

