Ucraina, Zelensky: per fermare la guerra devo parlare con Putin

Kiev, 3 mar. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa a Kiev ha detto di dover parlare con il suo omologo russo Vladimir Putin perché “non ci sono altri modi per fermare questa guerra”. “Non si tratta di voler parlare con Putin. Penso di dover parlare con Putin – ha dichiarato – il mondo deve parlare con Putin, perché non ci sono altri modi per fermare questa guerra. Ecco perché devo farlo”.