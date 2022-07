Ucraina: Zelensky premiato con il Dutch Independence Award 2022

Amsterdam, 27 lug. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto il Dutch Independence Award 2022. La cerimonia di premiazione si è svolta nel municipio di Wassenaar, nei Paesi Bassi, scrive Radio Liberty.

Il premio, una statuetta in bronzo appositamente creata per l'occasione, è stato consegnato dal presidente del Senato dei Paesi Bassi Jan Antoni Broyn all'ambasciatore ucraino all'Aja Maksym Kononenko, che ha dichiarato: "Voglio ringraziarvi per aver condiviso la vostra giornata nazionale con l'Ucraina quest'anno.

Il premio è dedicato al mio Paese, che oggi, nel 21° secolo, sta eroicamente lottando per la sua indipendenza con l'impero del male più potente del mondo".