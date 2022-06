Ucraina, Zelensky: “Prepararsi ad eventuale attacco dalla Bielorussia”

Mentre Zelensky dà ordine alle sue forze di essere pronti ad un eventuale attacco dalla Bielorussia, in Ucraina è sparito un terzo cittadino americano.

Secondo il Regno Unito, la Russia ha già strategicamente perso la guerra contro l’Ucraina subendo perdite e rafforzando la NATO. Intanto Zelensky lancia l’allarme su un possibile attacco dalla Bielorussia avvisando i suoi di essere pronti.

Zelensky: “Prepararsi ad eventuale attacco dalla Bielorussia”

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha incaricato le forze armate di verificare la prontezza alla difesa in quattro regioni dell’ovest dell’Ucraina in caso di invasione dal territorio della Bielorussia. “La questione della Bielorussia è stata discussa e sono stati valutati tutti i nostri corpi coinvolti, cosa sta succedendo lì, qual è lo stato dell’esercito bielorusso e quante truppe russe sono presenti“, ha aggiunto il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa di Kiev Oleksiy Danilov

Terzo americano sparito in Ucraina

Alcuni funzionari dell’amministrazione USA hanno reso noto che un terzo americano, il veterano dei Marine Grady Kurpasi, è spartito in Ucraina. L’ultima volta che si sono avute sue notizie è stato fra il 23 e 24 aprile. Kurpasi ha servito 20 anni nei Marine e aveva deciso di andare volontario in Ucraina. Intanto è spuntata la prima foto dei due statunitensi catturati e con le mani apparentemente legate dietro la schiena.

A caricarla su Telegram è stato un blogger russo ma al momento non ci sono conferme da parte del Dipartimento di Stato.

Londra: “Russia ha già perso strategicamente”

Il capo di stato maggiore della difesa del Regno Unito ha affermato che la Russia ha già “strategicamente perso” la sua guerra con l’Ucraina subendo pesanti perdite e rafforzando la Nato (con Finlandia e Svezia che stanno cercando di unirsi). “Questo è un terribile errore della Russia.

La Russia non prenderà mai il controllo dell’Ucraina“, ha proseguito.