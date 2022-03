Ucraina: Zelensky, 'procuratore Corte Aja è già al lavoro'

Kiev, 16 mar. (Adnkronos) – Il procuratore della Corte penale internazionale con sede a L'Aja, Karim Khan, è arrivato in Ucraina e "ha già iniziato a lavorare". Lo ha annunciato in un video il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, precisando di aver avuto un colloquio con il procuratore.

"Gli occupanti russi risponderanno di tutti i crimini di guerra commessi contro gli ucraini. Intensificheremo il lavoro per assicurarli alla giustizia. Ci deve essere un tribunale internazionale. E ci sarà. Per tutto ciò che hanno fatto contro l'Ucraina, contro il nostro popolo, per ogni atto di terrorismo delle forze russe sul territorio del nostro Stato", ha dichiarato il presidente.