Ucraina, Zelensky: Putin "crede solo nel potere e nel denaro"

Milano, 16 dic. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando oggi dal Parlamento dei Paesi Bassi, ha sottolineato che “Putin non crede nelle persone. Crede solo nel potere e nel denaro”.

Rappresentando la necessità di promuovere nuove sanzioni nei confronti della Russia e a utilizzare i beni congelati, Zelensky ha detto che “i russi non contano i loro morti.

Ma contano ogni dollaro e ogni euro che perdono. Ecco perché è necessaria una decisione forte riguardo al denaro russo. Questi fondi devono servire a proteggere dalla Russia. Vi esorto a sostenere questa decisione”, ha detto Zelensky.