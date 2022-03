Ucraina: Zelensky, 'referendum su modifiche Costituzione garanzie sicurezza'

Kiev, 22 mar. (Adnkronos) – Qualsiasi modifica alla Costituzione sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina sarà sottoposta a referendum. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista all'emittente di Kiev Suspline News. "Si tratta di un processo lungo che sarà deciso dal Parlamento e dal popolo ucraino – ha sottolineato – Ho spiegato ai nostri negoziatori ai colloqui che quando si parla di cambiamenti, e questi potrebbero essere di importanza storica, non c'è altro modo che tenere un referendum".