Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha ribadito che il suo popolo è pronto ad una resistenza feroce contro i russi "che saranno distrutti".

Dopo i continui attacchi sulle città dell’Ucraina e la presa di Kherson da parte dei russi, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato una resistenza feroce del suo popolo che non rinuncerà a ciò che è proprio.

Zelensky annuncia una resistenza feroce

Intervenuto in un nuovo videomessaggio pubblicato sui suoi canali social, il leader ucraino ha in primis ringraziato i suoi concittadini per aver infranto i piani del nemico in una settimana. Così ha definito gli obiettivi della Russia: “Piani scritti per anni subdoli e pieni di odio per il nostro paese e il nostro popolo“. Dopo aver espresso ammirazione sincera per gli eroici abitanti delle città che stanno resistendo alle forze russe e alla loro avanzata, ha fatto sapere che sono circa 9 mila i soldati di Mosca uccisi dell’ultima settimana (cifra che non corrisponde però ai comunicati dei russi e che non può essere verificata in modo indipendente).

Zelensky: “Russi saranno distrutti”

Ha dunque ribadito che la resistenza ucraina continuerà e che “ovunque andranno, i nemici saranno distrutti, non avranno calma, non avranno cibo, non avranno un solo momento di tranquillità“. Riceveranno infatti solo una cosa dal suo popolo: una resistenza feroce tale che ricorderanno per sempre “cos’è una guerra patriottica e che non rinunciamo a ciò che è nostro“.