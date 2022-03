Sanzioni contro la Russia: il presidente Volodymyr Zelensky pretende che vengano revocate solo quando l'invasione in Ucraina sarà terminata.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha esortato a eliminare le sanzioni contro la Russia solo una volta che la guerra sarà conclusa.

Come procede la guerra in Ucraina

L’offensiva russa sul territorio dell’Ucraina prosegue. È ormai trascorso più di un mese dalla prima invasione, avvenuta il 24 febbraio scorso.

Diverse città ucraine sono state bombardate, e milioni di cittadini sono stati costretti a lasciare il Paese in quanto rifugiati.

Anche la Russia ha subito perdite importanti in termini di uomini e mezzi bellici, ma non sembra intenzionata ad indietreggiare. Anzi, secondo l’intelligence britannica sarebbe pronta a schierare nuovi mercenari e soldati del Gruppo Wagner per occupare diverse aree dell’Ucraina.

Zelensky contro la Russia: “Rimuovere le sanzioni solo a guerra finita”

Tra le contromosse attuate dal mondo occidentale, e non solo, per punire le azioni di Putin c’è stata sicuramente l’imposizione di alcune sanzioni di carattere economico. A riguardo Zelensky, presidente ucraino, ha chiesto che vengano eliminate solo quando la guerra sarà finita: