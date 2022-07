Ucraina: Zelensky riceve il Winston Churchill Award

Kiev, 26 lug. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha ricevuto il Winston Churchill Award per la leadership da parte dell'International Winston Churchill Society. "Sono estremamente onorato di ricevere oggi il Winston Churchill Leadership Award", ha detto il presidente dell'Ucraina partecipando alla cerimonia di premiazione in videoconferenza.

"Questo premio sarebbe impossibile se l'intero popolo ucraino non si fosse sollevato per difendere la libertà dalla tirannia".

"L'Ucraina e l'intera Europa – ha aggiunto – ricorderanno sempre coloro che senza esitazione sono venuti in aiuto del nostro popolo e dell'idea stessa di libertà. Le democrazie del mondo sono in grado di fermare qualsiasi tirannia. Siamo in grado di fermare ogni male che minaccia la nostra libertà. E soltanto la guida congiunta dell'intero mondo libero può renderlo possibile".

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha paragonato la guida dell'Ucraina di Volodymyr Zelensky alle gesta di Sir Winston Churchill in tempo di guerra. "Churchill avrebbe esultato – ha detto – e probabilmente avrebbe pianto anche lui" quando il presidente ucraino ha insistito sul fatto che aveva bisogno di "munizioni, non di un passaggio" fuori Kiev quando l'invasione russa a febbraio è iniziata. "La tua sfida, la tua dignità, il tuo immancabile buonumore ha commosso milioni di persone e, mentre ti opponi alla barbarie, sei diventato un simbolo dell'eroismo del popolo ucraino".