Kiev, 22 feb. (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato di richiamare una parte dei riservisti dell'esercito, per un periodo straordinario di fronte alla minaccia dell'invasione russa, escludendo però una mobilitazione generale, come riporta la Bbc. Zelensky in un discorso video alla nazione, ha anche detto che il richiamo si applica solo ai cosiddetti riservisti operativi, "oggi non c'è bisogno di una piena mobilitazione".