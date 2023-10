Ucraina, Zelensky ringrazia Stati Uniti per nuovi aiuti militari

Kiev, 12 ott. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato gli Stati Uniti per il nuovo pacchetto di aiuti militari, dopo aver incontrato il Segretario alla Difesa Lloyd Austin al vertice del gruppo di contatto per la Difesa dell’Ucraina in corso a Bruxelles.

“È stato chiarito che l’America continuerà a fornire all’Ucraina il sostegno costante e ininterrotto necessario per la sua difesa”, ha spiegato in un video il presidente ucraino.