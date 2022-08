Kiev, 30 ago. (Adnkronos) – Le truppe di Kiev hanno lanciato un contrattacco nell'Ucraina meridionale. Lo ha reso noto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, promettendo di riprendersi le aree controllate dalla Russia, a cominciare da Kherson. Dopo aver sfondato diverse difese russe, Zelensky ha chiesto all'esercito russo di fuggire, aggiungendo che "non ci sarà posto (per le truppe russe) in terra ucraina".