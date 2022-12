Ucraina: Zelensky, 'Russia ha artiglieria, noi motivazione di lottare per libertà'

Kiev, 5 dic.

(Adnkronos) – "La Russia ha missili e più artiglieria, ma le manca qualcosa che abbiamo noi: la motivazione di lottare per la libertà". Lo ha detto Volodymyr Zelensky nel discorso serale di ieri, spiegando che "stiamo difendendo la nostra casa, e questo ci dà la motivazione più forte. Lottiamo per la libertà, e questo moltiplica sempre qualsiasi forza. Difendiamo la verità, e questo unisce tutto il mondo intorno all'Ucraina".

Secondo il presidente ucraino, "per superare questo inverno, gli ucraini devono aiutarsi a vicenda, prendersi cura l'uno dell'altro ancora di più.

Per favore, non chiedete se potete aiutare o come, aiutate quando vedete che potete. Non dobbiamo permettere conflitti interni e litigi che possano indebolirci tutti".