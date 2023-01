Ucraina: Zelensky, 'Russia non potrà nascondere in silenzio preparativi nuova ondata aggressioni'

Ucraina: Zelensky, 'Russia non potrà nascondere in silenzio prepa...

(Adnkronos) – ''La Russia non potrà nascondere in silenzio i suoi preparativi per una nuova ondata di aggressioni contro l'Ucraina e l'intera Europa. Il mondo saprà nei minimi dettagli come e quando l'aggressore sta preparando una nuova escalation di questa guerra. E ogni nuovo passo di mobilitazione della Russia sarà noto al mondo ancor prima di essere compiuto. Lo garantiremo''. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Facebook. ''Oggi è stata un'altra giornata diplomatica attiva: altri quattro leader dei nostri Paesi partner sono pienamente informati sulle esigenze di difesa dell'Ucraina e sui piani dello Stato terrorista''.

Il presidente ha sottolineato che ''stiamo rafforzando la difesa dell'Ucraina ogni giorno. Con tutti i leader discuto sempre di due cose: più sostegno alla difesa del nostro Stato, cioè più armi per il nostro esercito, e più protezione per tutti gli ucraini – protezione a terra, in cielo e in mare. Oggi voglio ringraziare il Presidente Biden e il Cancelliere Scholz per la decisione di rafforzare la nostra difesa, una decisione molto importante.

Avremo un'altra batteria di Patriot e potenti veicoli blindati: questa è davvero una grande vittoria per il nostro Paese''.