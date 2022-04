Ucraina, Zelensky: scambio prigionieri con politico pro Russia

Milano, 13 apr. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto di scambiare Viktor Medvedchuk, il deputato pro-Cremlino di più alto profilo presente in Ucraina, catturato dalle forze di Kiev, con i prigionieri di guerra ucraini.

“È davvero simbolico che Medvedchuk sia stato arrestato nella giornata mondiale del volo spaziale umano, si è nascosto per 48 giorni ma alla fine ha deciso di provare a scappare dal suo Paese, per questo astronauta, nel senso negativo del termine, il famoso ‘andiamo!’ non ha funzionato”, ha detto Zelensky citando ironicamente la celebre frase pronunciata dal cosmonauta Gagarin, russo e primo uomo nello Spazio, al momento della partenza della sua storica missione, il 12 aprile del 1961.