Ucraina: Zelensky, 'sconfitta leader occidentali se non riceveremo armi moderne'**

Milano 18 mar. (Adnkronos) – "Continueremo a dire ad alcuni leader occidentali che sarà la loro sconfitta morale se l'Ucraina non riceverà armi moderni in grado di salvare migliaia di vita". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un passaggio dell'ultimo video pubblicato sui suoi canali social, riferendo che "l'esercito russo continua a bombardare le nostre città: Kiev, Lviv, Kharkiv, Cernihiv, le città del Donbass, Mariupol e le rispettive regioni, ma noi ci difendiamo rigorosamente, nonostante ad ora non abbiamo a sufficienza armi sofisticate per difendere il nostro cielo".

"Abbiamo un obbiettivo preciso, quello di difendere il nostro popolo e faremo di tutto per difenderci", ha assicurato Zelensky, spiegando che "i razzi russi non cadranno grazie ai colpi di fucile che qualcuno mette al posto delle armi veramente utili".