Ucraina: Zelensky, 'se il mondo sarà unito su guerra finirà in poche settimane'**

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – "Prima le nostre terre saranno liberate dagli occupanti, prima le persone in tutto il mondo saranno protette in modo affidabile dai desideri aggressivi di chi vuole perseguire le politiche coloniali, come ai vecchi tempi". Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nel corso di un incontro con esperti analisti indonesiani, pubblicando il video sul suo canale Telegram.

"Se il mondo è veramente unito e onesto riguardo a questa aggressione russa contro il nostro stato sovrano -ha aggiunto Zelensky- la velocità con cui porre fine a questa guerra sarà misurata in settimane. Settimane, nemmeno mesi".