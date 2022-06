Ucraina, Zelensky: “Settimo pacchetto di sanzioni”. USA: “Sostegno a Lituania blindato”

Di fronte al proseguimento dell'offensiva in Ucraina, Zelensy è tornato a chiedere un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia da parte dell'UE,

Mentre la crisi di Kaliningrad e il blocco del transito di merci da e per l’enclave russa in Lituania rischia di portare ad un’escalation della guerra in Ucraina, gli USA hanno ribadito il loro sostegno al paese dell’est e Zelensky è tornato a chiedere sanzioni per la Federazione.

USA: “Sostegno alla Lituania blindato”

Il portavoce del dipartimento di Stato americano Ned Price ha affermato che la Lituania è un membro della Nato e che gli USA sono al suo fianco: “Il nostro sostegno è blindato, il principio contenuto nell’articolo 5 del trattato su cui si fonda l’Alleanza Atlantica (ndr secondo cui un attacco ad un membro costituisce un attacco a tutti) è ferreo“.

Zelensky: “Subito settimo pacchetto di sanzioni”

Nel suo videomessaggio notturno, il presidente ucraino Zelensky ha manifestato l’esigenza di un settimo pacchetto di sanzioni alla Russia da parte dell’Unione Europea: “E’ necessario il prima possibile, il nemico deve sentire un costante aumento della pressione per la guerra“.

Kiev: “Russia ha conquistato alcuni villaggi nell’est”

Lo stato maggiore di Kiev ha reso noto che l’esercito russo ha ottenuto dei successi nell’est dell’Ucraina.

Le truppe hanno in particolare conquistato i villaggi di Pidlisne e Myrna Dolyna nel sud-ovest della città di Severodonetsk e hanno ottenuto successi parziali vicino all’insediamento di Hirske nell’oblast di Luhansk. All’inizio della giornata, Kiev aveva annunciato la resa del villaggio di Toshkivka, sulla linea del fronte orientale.