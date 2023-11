Ucraina: Zelensky smentisce Zaluzhnyi, 'non c'è situazione di stallo'

Kiev, 5 nov. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha smentito l'ipotesi del comandante in capo dell'esercito Valerii Zaluzhnyi secondo cui la guerra con la Russia avrebbe raggiunto una fase di stallo e un portavoce della sua amministrazione ha rimproverato il generale accusandolo di facilitare "il lavoro dell'aggressore".

Zaluzhnyi ha espresso la sua valutazione della situazione in un'intervista pubblicata questa settimana. “Proprio come durante la prima guerra mondiale, abbiamo raggiunto un livello tecnologico che ci mette in una situazione di stallo”, ha detto all’Economist , aggiungendo: “Molto probabilmente non ci sarà alcuna svolta profonda e positiva”. Zaluzhnyi ha detto che la guerra è entrata in una fase di logoramento in cui nessuna delle due parti avrebbe fatto grandi progressi a meno che non ci fosse stata una svolta tecnologica. Ha anche suggerito che la Russia stia lentamente prendendo il sopravvento grazie alla sua superiorità numerica.

Il generale ha affermato di aver sottovalutato la volontà di Vladimir Putin di sacrificare i propri soldati, affermando che finora ne sono stati uccisi almeno 150.000. “Siamo onesti, la Russia è uno stato feudale in cui la risorsa più economica è la vita umana. E per noi… la cosa più costosa che abbiamo è la nostra gente”, ha detto Zaluzhnyi.