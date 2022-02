Ucraina, Zelensky: “Soli a difenderci, non vedo nessuno combattere al nostro fianco”

Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto aiuto all'Occidente nella guerra contro la Russia e fatto un primo bilancio delle vittime.

In un intervento video pubblicato sul suo sito internet, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato che il suo paese è stato lasciato solo a combattere l’attacco sferzato dalla Russia. “Chi è pronto a combattere al nostro fianco? Non vedo nessuno“, ha dichiarato.

Zelensky sull’attacco della Russia

Dopo aver dichiarato che nel primo giorno di guerra hanno perso la vita almeno 137 cittadini ucraini, ha chiesto provvedimenti all’Occidente: “Si devono adottare immediatamente forti sanzioni economiche e finanziarie contro l’aggressore per privarlo dei mezzi per continuare l’attacco“. A tal proposito il Consiglio Europeo ha varato un ulteriore pacchetto di sanzioni contro Mosca che va a colpire diversi settori, da quello finanziario a quello energetico.

Zelensky: “Vogliono distruggerci politicamente”

Zelensky ha aggiunto che gruppi di sabotatori russi sono entrati a Kiev con l’obiettivo principale di distruggere l’Ucraina politicamente distruggendo il capo dello stato. “Secondo le nostre informazioni il nemico ha me come obiettivo numero uno e la mia famiglia come secondo“, ha evidenziato. Ciononostante, egli rimarrà nella sede del governo insieme agli altri.

Il presidente ha infine denunciato che questa notte bombardamenti hanno raggiunto aree abitate della capitale Kiev: “Sentiamo nel cielo e vediamo qui sul terreno che le sanzioni adottate non sono state abbastanza“.