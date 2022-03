Roma, 8 mar. (askanews) – “Sono a Kiev , in Bankova Street e non mi sto nascondendo”. Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky in un nuovo video pubblicato sui social. “Non ho paura. La gente in ogni città si sta difendendo, anche senza armi. Io sono qui e non cederò. Fino a quando sarà necessario per vincere questa guerra”.