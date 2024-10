Ucraina: Zelensky stamani dal Papa

Roma, 11 ott. - (Adnkronos) - Città del Vaticano, 11 ott.(Adnkronos) Il Papa stamani alle 9.30 incontra in Vaticano il presidente ucraino Zelensky. Il presidente e il Pontefice in Vaticano hanno già avuto un faccia a faccia il 13 maggio 2023. A giugno scorso si sono visti al G7 in ...

Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – Città del Vaticano, 11 ott.(Adnkronos) Il Papa stamani alle 9.30 incontra in Vaticano il presidente ucraino Zelensky. Il presidente e il Pontefice in Vaticano hanno già avuto un faccia a faccia il 13 maggio 2023. A giugno scorso si sono visti al G7 in Puglia in occasione di un inc bilaterale. Il Pontefice è stato più volte invitato a recarsi a Kiev, ma lui stesso ha sempre posto la condizione di poter andare anche a Mosca, senza tuttavia ottenere risposta dal Cremlino.