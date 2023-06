Ucraina, Zelensky: "Stiamo avanzando in tutte le direzioni"

Kiev, 27 giu. (Adnkronos) – ''Le forze armate ucraine stanno avanzando in tutte le direzioni''. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso notturno dopo aver visitato le truppe a Donetsk e salutando i successi della controffensiva. "Oggi i nostri combattenti sono avanzati in tutte le direzioni e questo è un giorno felice'', ha detto Zelensky. ''Auguro ai ragazzi altri giorni come questo'', ha aggiunto dopo aver incontrato i soldati nelle regioni di Bakhmut e Zaporizhzhia a sud dell'Ucraina.

Nel suo briefing quotidiano l'intelligence britannica riferisce che le forze armate di Kiev sono riuscite a riconquistare dalla Russia territorio nell'est dell'Ucraina, sottolineando che è la prima volta che questo accade dal 2014. ''Le forze aviotrasportate ucraine hanno compiuto piccoli progressi a est dal villaggio di Krasnohorivka, vicino alla città di Donetsk, che si trova sulla vecchia linea di controllo'', si legge nel bollettino diffuso dal ministero della Difesa di Londra.

''Questo è uno dei primi casi dall'invasione russa del febbraio 2022 in cui le forze ucraine hanno molto probabilmente riconquistato un'area di territorio occupata dalla Russia dal 2014'', fa notare l'intelligence britannica. ''I recenti molteplici assalti ucraini simultanei in tutto il Donbass hanno probabilmente sovraccaricato le forze della Repubblica popolare di Donetsk e cecene che operano in quest'area'', aggiunge il rapporto.

Intanto continuano gli attacchi da parte di Mosca. Due civili sono stati uccisi e altri sei sono rimasti feriti negli attacchi russi contro le oblast di Zaporizhzhia, Donetsk e Kherson, secondo quanto riferito dalle autorità regionali. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati attacchi russi senza vittime anche nelle oblast di Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Mykolaiv, Dnipropetrovsk e Luhansk.

La Russia è tornata a bombardare anche Kremenchuk, nell'anniversario del drammatico attacco a un supermercato Amstor di questa città, in cui morirono 21 persone e altre 77 rimasero ferite. Lo riferisce Suspilne, riportando che sono state udite esplosioni in questa città dell'oblast di Poltava. L'allarme aereo è suonato dopo il lancio di missili da crociera da un aereo russo Tu-22.

Mentre le autorità filorusse della Crimea affermano che è stato fatto saltare un tratto della rete ferroviaria nella Crimea occupata. "I binari ferroviari sono stati danneggiati nel distretto di Kirov. Non vi sono vittime", ha detto a Ria Novosti il governatore filorusso, Sergey Aksyonov, aggiungendo che i lavori di riparazione dureranno fra le quattro e le otto ore.

Diversi canali Telegram russi, riferisce Ukrainska Pravda, scrivono che persone sconosciute hanno fatto saltare i binari. Secondo il canale Baza, un vagone merci è deragliato per effetto dell'esplosione.