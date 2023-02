Home > Video > Ucraina, Zelensky: "Stiamo difendendo Bakhmut. Continuiamo a combattere per l... Ucraina, Zelensky: "Stiamo difendendo Bakhmut. Continuiamo a combattere per la libertà"

"Gloria a tutti quelli che lottano per il nostro Paese, per la libertà e per la vita. Dobbiamo continuare a resistere". Così il presidente dell'Ucraina Zelensky continua a spronare i suoi a non arrendersi e a contrattaccare agli attacchi russi.