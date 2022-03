Ucraina: Zelensky, 'tedeschi, voi avete forza e l'Europa è più forte di qualsiasi razzo'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – "Ciò che ci accomuna con l'Europa è la voglia di vivere liberi. Ciò che invece motiva la Russia a combattere contro di noi è la voglia di distruggere tutto ciò, tutti i nostri valori, tutti i vostri valori.

Perché noi siamo voi. Siamo ucraini, siamo parte dell'Europa e per questo vogliamo stare con l'Europa e noi combattiamo per questo. E ciò che voi potete conquistare semplicemente in piazza, facendo pressione sui vostri politici affinché l'Ucraina diventi parte dell'Unione Europea. Tedeschi, voi avete forza. L'Europa ha la forza più grande di qualsiasi razzo, di qualsiasi carro armato". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Vlodomir Zelensky in un videomessaggio postato su Telegram e rivolto in particolar modo ai tedeschi.