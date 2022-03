L'Ucraina apre a colloqui di pace con Mosca proponendo un incontro tra Zelensky e Putin: la Russia chiede prima un testo scritto da far approvare dai governi.

Il presidente dell’Ucraina Vlodymyr Zelensky ha aperto alla possibilità di incontrare il suo omologo Putin per trovare un accordo di pace: da parte sua, la Russia chiede prima il testo di un possibile trattato.

Mosca: “Usati missili ipersonici”

La Russia ha reso noto di aver utilizzato missili ipersonici Kinzhal contro un deposito di armi sotterraneo nella regione sud-occidentale ucraina di Ivano-Frankivsk.

Si tratterebbe di uno dei primi utilizzi di queste armi in un conflitto e quasi sicuramene la prima volta che vengono utilizzati nella guerra in Ucraina.

Nella nota del rappresentante ufficiale del ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov, si legge che le forze russe hanno distrutto un grande magazzino sotterraneo di missili e munizioni aeronautiche delle truppe ucraine nel villaggio di Delyatyn,

Zelensky: “Colloqui di pace”

In un video messaggio postato su Facebook, il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha infatti chiesto colloqui significativi di pace e sicurezza con Mosca ritenendola l’unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori.

“È tempo di incontrarsi, è tempo di parlare, è tempo di ripristinare l’integrità territoriale e la giustizia per l’Ucraina. Altrimenti le perdite della Russia saranno tali che il Paese impiegherà diverse generazioni per riprendersi“, ha aggiunto.

Ha inoltre affermato che le azioni dell’esercito russo stanno peggiorando la situazione per il proprio Paese e che negoziati onesti senza stallo saranno l’unico modo per mitigare il danno. “Abbiamo sempre insistito sui negoziati e proposto dialogo e soluzioni per la pace“, ha evidenziato.

Russia: “Testo scritto prima di un incontro”

Il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky ha affermato che il testo di un possibile trattato tra Russia e Ucraina deve essere approvato prima ancora di menzionare la possibilità di un incontro tra i rispettivi presidenti. “Prima ancora di menzionare una riunione dei due leader, le delegazioni di negoziatori devono preparare e concordare il testo di un trattato che venga successivamente siglato dai ministri degli Esteri e approvato dai governi“, ha dichiarato.

Russi privano Ucraina di accesso al Mar d’Azov

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha reso noto che i russi sono riusciti a privare temporaneamente l’Ucraina dell’accesso al Mar d’Azov. “Il nemico sta cercando di compensare i fallimenti nell’avanzata di terra lanciando missili e con bombardamenti di precisione e indiscriminati“, hanno riferito fonti militari ucraine.