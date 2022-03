Ucraina, Zelensky: “Terza guerra mondiale potrebbe essere già iniziata”

In un'intervista ad un'emittente americana, Zelensky ha dichiarato che la terza guerra mondiale potrebbe essere già cominciata.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la terza guerra mondiale potrebbe essere già iniziata. Si è poi espresso sui negoziati in corso con la Russia definendoli abbastanza difficili.

Zelensky sulla terza guerra mondiale

Intervistato dalla NBC, ha infatti così risposto ad una domanda sul rischio di un potenziale conflitto globale: “Nessuno lo sa, potrebbe essere già cominciato.

L’abbiamo visto ottant’anni fa quando è iniziata la seconda guerra mondiale“. Nessuno sarebbe in grado di prevedere quando inizierà la guerra su vasta scala, ha continuato, con in gioco l’intera civiltà. Ha poi ribadito che il popolo ucraino è invincibile e dichiarato che qualsiasi guerra potrebbe essere conclusa al tavolo dei negoziati.

Zelensky sui negoziati

A proposito delle trattative in corso con la controparte russa, il presidente le ha definite abbastanza difficili.

Anche perché sul suolo ucraino non si placano bombardamenti ed esplosioni e il raggiungimento della pace sembra ancora lontano. “Se lanciano deliberatamente questi missili contro asili, scuole o università, questo significa superare ogni linea“, ha aggiunto.

Ha infine affermato che le forze russe possono occupare il territorio, ma non possono prendere la dignità e l’amore dell’Ucraina per il suo Paese. Anche quegli insediamenti che sono stati ridotti in macerie dall’artiglieria russa, ha concluso, non sono stati conquistati dai russi.