Ucraina, Zelensky: Ue non può permettersi di perdere anche la Moldova

Nazione Unite (New York), 24 set. (askanews) – Dopo aver perso la Georgia, “l’Europa non può permettersi di perdere anche la Moldova”, ha dichiarato il presidente Zelensky dal palco dell’Assemblea delle Nazioni Unite. “Abbiamo già perso la Georgia in Europa. I diritti umani e la natura europea del sistema statale stanno solo peggiorando lì, e la Georgia dipende dalla Russia, e da molti, molti anni anche la Bielorussia si sta muovendo verso la dipendenza dalla Russia”, ha dichiarato Zelensky, aggiungendo che “l’Europa non può permettersi di perdere anche la Moldova”.

“La Russia”, ha proseguito Zelensky, “vuole fare in Moldova quello che l’Iran ha fatto con il Libano” e l’Europa non può permetterlo, l’Unione europea deve sostenere la Moldova in questo momento delicato.